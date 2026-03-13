Haberler

Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 1 aylık bebeğinin bezine uyuşturucu saklayan Dudu Nantu ve babası gözaltına alındı. Dudu Nantu tutuklanırken, babası adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 1 aylık bebeğinin bezine uyuşturucu saklayan Dudu Nantu ve babası Kasap D. gözaltına alındı. Nantu tutuklandı, babası ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirilip satılacağı bilgisini aldı. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin Dudu Nantu ve babası Kasap D., olduğunu saptadı. Baba ve kızının oturduğu Sofuhane Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, ev ve araçta arama yapıldı. 

BABA ADLİ KONTROLLE SERBEST

Araçta Dudu Nantu'nun 1 aylık bebeğinin bezine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Baba ile kızı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dudu Nantu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Kasap D. İse adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
