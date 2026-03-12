Haberler

Bebeğin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bebeğin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı
Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir giyim mağazasında boğazına ambalaj parçası kaçan bebek, iş yeri sahibi Cemil Aslan'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir giyim mağazasında boğazına ambalaj parçası kaçan bebek, iş yeri sahibi Cemil Aslan'ın (34) uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Şubat'ta Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Öğle saatlerinde alışveriş yapmak için mağazaya gelen kadın, bebeğinin bir anda nefes almakta zorlandığını fark ederek, panik yaşadı. Durumu fark eden iş yeri sahibi Cemil Aslan, bebeğe hızla müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahaleyle bebeğin boğazına kaçan ambalaj parçası çıkarıldı. Nefesi yeniden normale dönen bebek rahatladı. Yaşanan korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'RENGİ DEĞİŞİNCE BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇTIĞINI ANLADIM'

O anları anlatan Cemil Aslan, kasada çalıştığı sırada bebeğin babaannesinin anneye seslendiğini söyledi. Aslan, "Ben kasadaydım, işlerimle uğraşıyordum. Çocuğun babaannesi yanındaydı, bebek arabasındaydı. İlk o annesine seslendi. Annesi gelince telaş yaptı ve bağırmaya başladı. Çocuğun yanına gittim. Renginin değiştiğini görünce boğazına bir şey kaçtığını anladım. Soğukkanlı davrandım. Daha önce lisede ve üniversitede bu eğitimi almıştık. Heimlich manevrası uyguladım. Müdahale sonrası ambalaj parçası çıktı ve bebek nefes almaya başladı. Daha önce hiç uygulamamıştım, ilk defa uyguladım" dedi.

