BDT Üyesi Ülkeler Almatı'da Hava Savunma Sistemini Geliştirmek İçin Toplandı

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya gelen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin askeri yetkilileri, birleşik hava savunma sisteminin iyileştirilmesine yönelik toplantı yaptı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BDT Birleşik Hava Savunma Sisteminin kuruluşunun 30. yıl dönümü marjında BDT Savunma Bakanları Konseyi Hava Savunma Koordinasyon Komitesi'nin 60'ıncı çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın silahlı kuvvetlerinin hava savunma kuvvetlerinin komutanları ve savunma sanayi kompleksinden sorumlu yetkilileri yer aldı.

Kazakistan Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Dauren Kosanov, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, insansız hava sistemlerinin modern çatışmaların vazgeçilmez parçası haline geldiğine dikkati çekerek "Elektronik harp ve tespit teçhizatımızın sürekli güncellenmesi, devletlerimiz arasında çabaların koordine edilmesini gerektiriyor." dedi.

BDT'nin birleşik hava savunma sisteminin iyileştirilmesinin ele alındığı toplantıda üye ülkelerin hava savunma alanında işbirliğini geliştirmesinin bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli faktör olduğu teyit edildi.

BDT Birleşik Hava Savunma Sistemi, katılımcı ülkelerin hava sahasını korumak, hava saldırısı tehdidi konusunda uyarıda bulunmak ve katılımcı ülkelerin önemli tesislerini hava ve uzay saldırılarından korumak amacıyla 10 Şubat 1995'te Kazakistan'ın söz konusu dönemdeki başkenti Almatı'da BDT üyesi olan Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasında imzalanan anlaşma temelinde kurulmuştu.