Üye Girişi
Haberler

BBP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar'ı Destekliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti.

Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın Yüreğir Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Halil Nacar'ın Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını belirten Lenger, "Büyük Birlik Partisi Yüreğir Belediye Başkan adayı olarak adaylıktan çekildiğimi beyan ediyorum. Bu görevi Halil Nacar Beyefendinin en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Nacar'ın Yüreğir'e en iyi hizmeti vereceğine inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar da günlerdir canla başla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Lenger ve Büyük Birlik Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür eden Nacar, "Bu çıktığımız yolda bize destek olmaya karar vermeleri hem şahsım hem ittifakım adına bir onurdur. Ben kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize verdiğiniz bu destek benim için her zaman kıymetli olacak." dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı da desteğinden dolayı Lenger'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık görevlisi ücreti nereden alınır 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden ödeniyor? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ayın kaçında, hangi tarihte? Napoli - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Atalanta maçı nereden izlenir? Tarsus Belediyesi hangi parti? Tarsus Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç nerede yayınlanıyor? 30 Mart 2024 Salı Akşamı Hangi Diziler Yayınlanıyor? TV Yayın Akışı! Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü marketler kapalı mı olacak? Oy kağıdım gelmedi, oy kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy verilir mi, zorunlu mu? Seçim sonrası tatil mi 2024? Seçim sonrası tatil var mı, kaç gün tatil var? Seçim sonrası Pazartesi günü tatil olacak mı? OY NE ZAMAN KULLANILACAK 2024: Oy verme saatleri saat kaçta başlıyor, bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller... Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 31 Mart Yerel Seçimleri seçmen kağıdı gerekiyor mu, zorunlu mu? Seçim propaganda yasağı ne zaman başlıyor? Seçim propaganda yasağı başladı mı, saat kaçta bitiyor? OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? 31 Mart Pazar oy verme işlemi hangi ilde ne zaman başlıyor, bitiyor? YEREL SEÇİM OY PUSULASI NASIL OLACAK? 31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf, kaç pusula olacak? SEÇİM YASAKLARI NELERDİR? YSK tarafından uygulanmakta olan Seçim yasakları ne zaman başlıyor, bitiyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title