BBP, Mabel Matiz Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Samet Bağcı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

BBP'li Samet Bağcı açıklamasında, "Büyük Birlik Partisi olarak, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Son dönemde Mabel Matiz adındaki şahıs tarafından yayımlanan şarkıda yer alan açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun manevi yapısını tehdit etmektedir. Aile yapısının korunması geleceğimiz için olmazsa olmaz önceliktir. Bu nedenle, söz konusu içerik hakkında 'müstehcenlik' suçu kapsamında hukukçularımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Partimiz, toplumun milli ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.