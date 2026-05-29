BBP Genel Başkanı Destici partililerle bayramlaştı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Türk milletinin ilayı kelimetullah şuuruyla dünyaya nizam vereceğini belirtti. Ayrıca trafik kazaları, uyuşturucu ve kumar mücadelesine değindi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnanıyorum ki bu asil ve necip Türk milleti, gün gelecek yine ilayı kelimetullah şuuruyla dünyaya nizam verecektir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezindeki bayramlaşma programında, Kurban Bayramı'nın Türk ve İslam coğrafyası başta olmak üzere tüm insanlık için barış, huzur ve hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Türk ve İslam dünyasının birçok bölgesinde süren savaş ve zulüm nedeniyle bayramların buruk geçtiğini belirten Destici, mazlum coğrafyaların en kısa sürede özgür ve huzurlu günlere kavuşmasını temenni etti.

Destici, bugünün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet Han, bundan tam 573 yıl önce İstanbul'u fethederek bir çağı kapattı. Bin yıldan fazla hüküm süren Roma İmparatorluğu'nu ortadan kaldırdı ve ondan sonra yaklaşık 600 yıl süren Osmanlı'nın dünyada hakimiyeti başladı. Bu 600 yıllık süreye baktığımız zaman Osmanlı'nın yönetimi altındaki hiçbir coğrafyada kan, gözyaşı, zulüm, soykırım, katliamlar olmadı. Adalet, hürriyet, istiklal oldu. İnanıyorum ki bu asil ve necip Türk milleti, gün gelecek yine ilayı kelimetullah şuuruyla dünyaya nizam verecektir."

Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarına dikkati çeken Mustafa Destici, kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Destici, ülkede mücadele edilmesi gereken en önemli noktalardan birinin uyuşturucu madde kullanımı, bahis ve kumar olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güçlü bir emniyet teşkilatı, jandarma teşkilatı, istihbarat ağı vardır. Dolayısıyla da kararlı bir mücadeleyle gerekli yasalar da çıkarılarak kumar, alkol, bahis ve uyuşturucuyla etkin bir şekilde mücadele edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Destici, partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
