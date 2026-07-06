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BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da nikah şahidi oldu

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'in oğlu Nurullah Melih Dinç ile Erva Erişir'in nikah törenine katılarak şahitlik yaptı. Sakarya Valisi ve diğer protokol üyeleri de törende yer aldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erenler Belediyesi Başkanı Şenol Dinç'in oğlu Nurullah Melih Dinç'in nikah şahitliğini yaptı.

Destici, Erva Erişir ile Nurullah Melih Dinç'in Erenler ilçesindeki bir kır bahçesinde düzenlenen düğün törenine katıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın kıydığı nikahta, Destici, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, ilçe belediye başkanları ve partililer nikah şahidi oldu.

Mustafa Destici, çiftin sevgilerinin hiçbir zaman eksik olmaması temennisinde bulunarak, "Bir ömrü sağlıklı şekilde birbirlerini severek, sayarak, hoşgörü içerisinde mutlulukla tamamlasınlar inşallah. Cenabıhak bu iki gencimize Hz. Adem ile Hz. Havva annemizin, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile Hz. Hatice validemizin, Hz. Ali efendimizle Hz. Fatıma annemizin iki cihan saadetini nasip ve müyesser eylesin inşallah." dedi.

Çiftin evlerinden bereketin eksik olmaması için dua eden ve çifte tebriklerini ileten Destici, Cenabıhak'ın kendilerine, vatana, millete ve devlete bağlı, ezan ile Türk bayrağına sahip çıkacak evlatlar nasip etmesi temennisinde bulundu.

Destici ve Doğan, aile cüzdanını geline takdim etti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
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