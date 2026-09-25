Haberler

BBP Lideri Destici’den Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Lideri Destici’den Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Destici, "Soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızın şahsı üzerinden Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni hedef alan çirkin sözleri ve iftiraları kendi soykırımcılığını örtme çabasıdır" dedi.

(ANKARA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Destici, "Soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızın şahsı üzerinden Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni hedef alan çirkin sözleri ve iftiraları kendi soykırımcılığını örtme çabasıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Destici, paylaşımında şunları kaydetti:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze'de Filistinli masumlara karşı soykırım suçu işlediği için yakalama kararı bulunan ve sanık sandalyesinde oturması gereken Katil Netanyahu, kapısından içeri girmemesi gereken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüden hitap etti. Bu ayıp BM'nin acizliğinin ve tükenmişliğinin sonucudur.

Soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızın şahsı üzerinden Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni hedef alan çirkin sözleri ve iftiraları kendi soykırımcılığını örtme çabasıdır. İblis Netanyahu elbette sonunu görüyor ve çırpınıyor. Lakin ne yaparsa yapsın yaptığı soykırımın ve katliamların hesabını elbette verecektir."

Kaynak: ANKA
Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı

Netanyahu'nun kaldığı otelin yakınında alarm! Ekipler harekete geçti
Sezonun iddialı dizisinden final kararı: Aşk ve Taht 5. bölümde veda ediyor

Fişi çekildi! Sezonun iddialı dizisinden final kararı
Yeni Parti'nin ismine itiraz AYM'de! Tarih verildi

İsim tartışmasına son noktayı AYM koyacak! Tarih verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcu takımını yaktı

İsrailli futbolcunun skandal gol sevinci takımını yaktı

Ankara Keçiören'de marketten oyuncak, tespih çalan şahıs 17 suç kaydıyla gözaltına alındı

Marketten oyuncak çalan kişinin dosyası kabarık çıktı
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

Rüşvet alırken yakalanmıştı! Bodrum Liman Başkanı hakkında karar
Ve Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım

Ve Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım
Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı

Bir döneme damga vurmuştu! Son halini görenler hayret etti

Seri numarası alınmış paralarla rüşvete suç üstü: Liman başkanı adliyeye sevk edildi

Rüşvet alırken suçüstü yakalandı: Ele geçirilen para öyle böyle değil

İsrail'in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti

İranlı diplomata böyle saldırdılar