BBP Lideri Destici’den Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA)- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Destici, "Soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızın şahsı üzerinden Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni hedef alan çirkin sözleri ve iftiraları kendi soykırımcılığını örtme çabasıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Destici, paylaşımında şunları kaydetti:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze'de Filistinli masumlara karşı soykırım suçu işlediği için yakalama kararı bulunan ve sanık sandalyesinde oturması gereken Katil Netanyahu, kapısından içeri girmemesi gereken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüden hitap etti. Bu ayıp BM'nin acizliğinin ve tükenmişliğinin sonucudur.

Soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızın şahsı üzerinden Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni hedef alan çirkin sözleri ve iftiraları kendi soykırımcılığını örtme çabasıdır. İblis Netanyahu elbette sonunu görüyor ve çırpınıyor. Lakin ne yaparsa yapsın yaptığı soykırımın ve katliamların hesabını elbette verecektir."

Kaynak: ANKA