Haberler

Destici: Tarihin akışını değiştirenlerdeniz

Destici: Tarihin akışını değiştirenlerdeniz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP lideri Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 955. ve Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde mesaj yayımladı: 'Bugün hiç kimse milletimizin geleceğinden ümidini kesmesin. Biz, tarihi seyredenlerden değil, tarihin akışını değiştirenlerdeniz.'

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün hiç kimse milletimizin geleceğinden ümidini kesmesin. Biz, en zor zamanlarda ayağa kalkmasını bilen büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz tarihi seyredenlerden değil, tarihin akışını değiştirenlerdeniz" dedi.

Destici, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Destici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"26 Ağustos, Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarının Türk milletine açıldığı, Büyük Taarruz'da ise bu aziz vatanın hiçbir şart altında teslim edilmeyeceğinin bütün dünyaya ilan edildiği kutlu gündür.

1071'de Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'yle açtığı Anadolu kapısı, 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki kahraman ordumuzun bağımsızlık mührüyle ebediyen Türk vatanı olarak mühürlenmiştir.

Bugün hiç kimse milletimizin geleceğinden ümidini kesmesin. Biz, en zor zamanlarda ayağa kalkmasını bilen büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz, tarihi seyredenlerden değil, tarihin akışını değiştirenlerdeniz.

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: ANKA
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
YKS'de Türkiye birincisi olan 3 öğrenciye Togg hediye edildi

Okul gibi okul! Şampiyonlara Togg hediye etti
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Ekonomide yüzleri güldüren gelişme! Türkiye’nin risk primi geriliyor

Türkiye için kritik veri geldi! Son 6 ayın en düşük seviyesinde
Diyarbakır'da gıda skandalı! Tonlarca böceklenmiş unu vatandaşa yedireceklerdi

Yakalanmasalar bunu vatandaşa yedireceklerdi! Tonlarca ele geçirildi
Sidiki Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! Coventry City turladı

Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! İşte kazanan
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı

Küstaha bak! Çelik yelek giyip Türkiye'yi hedef aldı
Ünlü modelin kaplumbağalarla yüzme keyfi kötü bitti

Ünlü modelin unutamayacağı an