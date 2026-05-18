Haberler

Ankara Kent Konseyi'nden BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret

Ankara Kent Konseyi'nden BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz ve heyeti, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Destici, konseyin daha görünür ve etkin hale geldiğini belirterek başarılı çalışmalarından ötürü Yılmaz ve ekibini tebrik etti. Ziyarette, konseyin 6 yıllık çalışma raporu 'Seyir Defteri' takdim edildi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Destici, BBP Genel Merkezi'ndeki ziyarette, Yılmaz ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bazı kent konseylerinin yalnızca usulen faaliyet gösterdiğini belirten Destici, Yılmaz döneminde ise Ankara Kent Konseyinin daha görünür ve etkin hale geldiğini söyledi.

Destici, bu başarının kendiliğinden oluşmadığını, büyük bir gayretin sonunda gerçekleştiğini vurgulayarak, "Çalışmalarınızın bundan sonraki süreçlerinin daha da başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü bu kadro, başarılı bir kadro. İnşallah bu başarıyı daha da yukarıya taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz da ziyaretin kendisi için resmiyetin ötesinde anlam taşıdığını dile getirerek, BBP'nin, Türkiye siyasetini ortak akıl ve milli mutabakat çağrısıyla buluşturan bir Anadolu inisiyatifi tarafından kurulduğunu belirtti.

Toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı kente katkı sunması ve kimsenin ötekileştirilmemesi anlayışını siyaset diliyle buluşturan BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ortaya koyduğu anlayışın, bugün Kent Konseyindeki dilden farklı olmadığını söyleyen Yılmaz, kentin geleceğiyle ilgili ortak akılla ve alın teriyle istişare edip, politika belirlemenin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Halil İbrahim Yılmaz, Mustafa Destici'ye, Ankara Kent Konseyinin 6 yıllık çalışma raporu olan "Seyir Defteri"ni takdim etti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Eski bakanın zor sınavı! 13 ayda iki büyük acı yaşadı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı