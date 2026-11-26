BBP lideri Destici, Batum'da Beşiktaş taraftarlarına polis müdahalesine tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gönlümüz sizinle Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.
Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönlümüz sizinle Beşiktaş. Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA