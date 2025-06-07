BBP, Kurban Bayramı'nda Siyasi Partileri Ağırladı

Büyük Birlik Partisi (BBP), Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında bazı siyasi parti heyetlerini ağırladı.

Konuk heyetler, BBP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

BBP'yi, AK Parti'den Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Özge Çelik ziyaret etti.

Kurt, ziyaretteki konuşmasında, Terörsüz Türkiye hedefiyle 40 yılı aşan süredir yaşanan terörün sona ermesi için gayret edildiğini belirterek, "Yıllardır toplumun geri kalması için toplumun ekonomik olarak bastırılması için ciddi bir proje yürütülmüş. Birtakım terör örgütleri eliyle topluma baskı yapılmış ama bugün o baskıların kırıldığı, terör örgütünün silah bırakma kararıyla birlikte de yeni bir evreye başladığımızı düşünüyorum." dedi.

Çomaklı da heyete ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Gazze'de yaşanan vahşetin önüne geçilmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin dik durduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye konusunun önemli olduğunu dile getiren Çomaklı, "En çok isteyenlerden biri de biziz fakat burada uyarı yapma görevini de vazife olarak sayıyoruz. Ortaklarımızın vatanseverliğinden şüphesi olmayan kitleyiz. Terörsüz Türkiye'yi desteklememek mümkün değil ama karşı tarafın bu işi sabote edebileceği ve bizim bu mutluluğumuzu, birlikteliğimizi bozmaya karşı yapabileceği eylemlere karşı uyarı vazifesini biz ediniyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy başkanlığındaki heyet de BBP'yi ziyaret etti.

Hem İslam'ın hem de Türk milletinin bayramlara önem verdiğini belirten Ulusoy, o kültürü yaşatmak açısından da bu ziyaretlerin devamında çok fayda olduğunu söyledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Çomaklı ise heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve DSP heyetlerinin ziyaretleriyle sona erdi.