Üye Girişi
Haberler

BBP İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar'dan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'e Ziyaret

BBP İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar'dan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'e Ziyaret
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'i ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı. Başkan Dinç, Erenler için hayata geçirecekleri projelerin önemine vurgu yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Dinç, İlgar'ı, yönetimini, ilçe başkanlarını ve meclis üyelerini misafir etti. Ziyarete, BBP MKYK Üyesi Yasin Kopal, Sakarya İl Başkanı Turan Yıldırım ve Erenler İlçe Başkanı Ali Akgül de katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dinç, "Bizler bu şehirde doğduk, bu ilçenin sokaklarında büyüdük. Çocukluğumuz ve gençliğimiz Erenler'in cadde ve sokaklarında geçti. Gerçekleştireceğimiz projeler ile Erenler'imize değer katacak, milletimizin bize emanet ettiği hizmet bayrağını inşallah en yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İlgar ise ev sahipliğinden dolayı Dinç'e teşekkür ederek, "Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Hayata geçirdiği ve üzerinde çalıştığı projelerle gönüllerde taht kuruyor. Tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel

Yerel Haberler Politika sakarya Güncel

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

 Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

Bahçeli'nin istediği idam ipini gönderdi ama bir şartı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TUSAŞ NEDİR (AÇILIMI)? TUSAŞ, Ankara'da mı? TUSAŞ kimin, devlet mi özel mi? TUAŞ NEDİR? TUSAŞ'a neden saldırı yapıldı? SON DAKİKA: TUSAŞ ÇATIŞMA! TUSAŞ tesisine nasıl girdiler, rehine var mı? Son dakika: Ankara'da patlama ne zaman oldu? TUSAŞ patlama anı görüntüleri! Ankara TUSAŞ saldırısını PKK mı yaptı? TUSAŞ saldırısını kim üstlendi? Ankara TUSAŞ patlamasında şehit olanların ve yaralıların isimleri açıklandı mı? Ankara canlı bomba son dakika! Ankara'da nerede bomba patladı, son durum nedir? TUSAŞ'a kim saldırdı? TUSAŞ'a saldıranlar bulundu mu? Ankara TUSAŞ patlama VİDEOSU yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.