BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Mersin'de Temaslarda Bulundu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mersin'de Valilik, Mersin Üniversitesi ve güvenlik birimlerine ziyaretler gerçekleştirdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Destici, kentteki temasları kapsamında, Mersin Valiliğini ziyaret etti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Destici, daha sonra Vali Atilla Toros ile görüştü.
Destici, ardından Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'a ziyarette bulundu.
Ziyaretlerinde Destici'ye, BBP İl Başkanı Murat Tuncer ve parti yöneticileri eşlik etti.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel