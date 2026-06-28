BBP lideri Destici Sıcak Çermik sezon açılışında

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta Sıcak Çermik Kaplıcası'nın sezon açılışı programına katıldı.

Sıcak Çermik Kaplıcası'nda yapılan restorasyon çalışmalarının ardından gerçekleştirilen sezon açılışında konuşan Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Sivas'ın BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi olduğunu belirten Destici, "Şehit liderimiz Muhsin Başkanımız 'Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz' diyordu. Sivas Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkez'i, Boşnak'ı, Alevisi ile, Sünnisi ile büyük Türk milletinin bir ve beraber yaşama iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyduğu bir şehirdir." dedi.

Başkan Uzun'un şehre yaptığı hizmetlerin takdirle karşılandığını dile getiren Destici, Sivas'a birlikte hizmet etmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Destici, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim tarihimiz Cumhuriyet ile başlamadı, Osmanlı ile de Selçuklu ile de başlamadı. Bizim tarihimiz Metehan ile başladı, Uygurlar ile başladı. Metehan ile başladı, Alparslan ile devam etti. Fatih Sultan Mehmet Han'dan, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bu Türk tarihinde nice kahramanlar, nice liderler Türk tarihine imza bıraktı. Hepsinden Allah razı olsun. Kara Kuvvetlerimiz, kahraman ordumuz, kahraman polisimiz var olsun. Cenabıhak her daim onların yar ve yardımcısı olsun. Güzel ülkemiz ve aziz milletimiz Allah'a emanet olsun."

Belediye Başkanı Adem Uzun ise başkanlık görevine seçildiği günden itibaren yaptığı hizmetleri anlattı.

Destici, Uzun ve beraberindekiler Sıcak Çermik Kaplıcası'nda yapımı tamamlanan havuzlar ve sosyal donatıları gezdi.

Kaplıcanın sezon açılışı kapsamında sanatçı Kıraç konser verdi.