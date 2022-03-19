BBP Genel Başkanı Destici, bir çiftin nişan yüzüklerini taktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, bir çiftin nişan yüzüklerini taktı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da nişan töreni yapan bir çiftin yüzüklerini taktı.

MALATYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da nişan töreni yapan bir çiftin yüzüklerini taktı.

Destici, partisinin yarın düzenlenecek il kongresi için geldiği kentte, akşam yemeği için gittiği bir lokantanın yakınında nişan töreni yapan ailenin isteği üzerine törene katıldı.

Ali Alsancak ile Sinem Çelik'in nişan yüzüklerini takan Destici, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Çiftin ailesi de nişana katılımından dolayı Destici'ye teşekkür etti.

Destici, daha sonra kentteki programına devam etti.

BBP Genel Başkanı Destici, bir çiftin nişan yüzüklerini taktı

BBP Genel Başkanı Destici, bir çiftin nişan yüzüklerini taktı

BBP Genel Başkanı Destici, bir çiftin nişan yüzüklerini taktı

BBP Genel Başkanı Destici, bir çiftin nişan yüzüklerini taktı

BBP Genel Başkanı Destici, bir çiftin nişan yüzüklerini taktı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title