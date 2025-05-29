BBP Genel Başkanı Destici, Kurban Bağışlarını Gazze'ye Ulaştırılmak Üzere Türk Kızılayı'na Emanet Etti

BBP Genel Başkanı Destici, Kurban Bağışlarını Gazze'ye Ulaştırılmak Üzere Türk Kızılayı'na Emanet Etti
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bu yılki kurban bağışlarını Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı’na emanet etti. Destici, kurban bağışlarının toplamda 10 hisse olduğunu ve bunların 5’inin, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden dava arkadaşlarının anısına ithaf edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bu yılki kurban bağışlarını Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na emanet etti. Destici, kurban bağışlarının toplamda 10 hisse olduğunu ve bunların 5'inin, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden dava arkadaşlarının anısına ithaf edildiğini açıkladı.

Büyük Birlik Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte hayatını kaybeden dava arkadaşlarının aziz hatırasına ithafen; bu yılki kurban bağışlarını Gazze'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na emanet etti. Genel Başkanımız, toplam 10 hisse bağışının 5'ini; Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve İsmail Güneş'in kıymetli hatıralarına ithaf etti. Bu anlamlı emanetin en doğru şekilde yerine ulaştırılması noktasındaki gayretleri için Türk Kızılayı'na teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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