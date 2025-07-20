BBP'den Kıbrıs Barış Harekatı'na Dair Mesaj

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Destici, mesajında, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 sabahı gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'yla, bir süredir devam eden ve darbeyle yoğunlaşan Türklere yönelik katliamları durdurduğunu, Türkler başta olmak üzere Kıbrıs'ta yaşayan herkesin güvenliğini sağladığını vurguladı.

Harekatın 51. yılında tüm şehitleri rahmetle anan Destici, şunları kaydetti:

" Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, harekat öncesi Kıbrıs'ta şehit edilen kardeşlerimizi, 1570'ten 1974'e, Kıbrıs'ı Türk toprağı yapmak, Kıbrıs'ın Türk'ün vatanı kalması ve Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizin güvenliği için canlarını veren tüm şehitlerimizi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, harekatı gerçekleştiren kahraman ordumuzu ve Kıbrıslı mücahitlerimizi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."