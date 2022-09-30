BBP Genel Başkanı Destici, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ile görüştü
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile bir araya geldi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile bir araya geldi.
BBP Genel Merkezi'nde, Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçiliğine atanan Kıran'ı ağırlayan Destici, Kıran'ın görevi boyunca başarılı işlere imza attığını söyledi.
Destici, Kıran'a yeni görevinin başarılı ve hayırlı olması dileğinde bulundu.
Kıran da ev sahipliği ve başarı temennileri için Destici'ye teşekkür etti.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel