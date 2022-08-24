BBP Genel Başkanı Destici'den Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlara destek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlara ilişkin, "Asıl hedef bölgenin terörden temizlenmesi, Türkiye'ye yeni göç dalgalarının önlenmesi ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin geldikleri şehirlerine geri gönderilmesidir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

"Rusya'nın Kırım ve Ukrayna'da gerçekleştirildiği hukuksuz işgalin karşısında oldukların" ifade eden Destici, Kırım'ı Ukrayna'nın bir parçası olarak değil, Kırım Türklerinin vatanı olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmesi gerektiğini belirten Destici, Türkiye'nin sağlanması gereken barışın en önemli güvencesi olduğunun altını çizdi.

Suriye'deki gelişmeleri bütün yönleriyle takip ettiklerini bildiren Destici, Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın Türkiye'ye yönelik "hadsiz" ve "mesnetsiz" açıklamalarını kınadıklarını dile getirdi.

Suriye'nin geçmişten bugüne neden olduğu insan hakları ihlalleri, teröre desteği, Türkiye'ye yönelik mütecaviz davranışlarının yanı sıra sınır güvenliği, göçler, Suriye'deki Türkmenlerin güvenliği ve bölgede kurdurulmaya çalışılan terörist devlet konularının, Türkiye'yi müdahaleye mecbur bıraktığını kaydeden Destici, "Türkiye, durup dururken Suriye topraklarına girmemiştir. Türkiye'ye yönelik aleni terör saldırıları gerçekleşmiştir. Bunun için Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatları yapılmıştır. Bunun için yeni harekatlar yapılmakta ve yapılmaya devam edecektir." diye konuştu.

Mustafa Destici, "Uluslararası ilişkilerde devletin ali menfaatleri, milletin menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette devleti yönetenler onu yapmakla yükümlüdür. Şartları neyi gerektiriyorsa elbette ona göre davranılacaktır. Asıl hedef bölgenin terörden temizlenmesi, Türkiye'ye yeni göç dalgalarının önlenmesi ve burada geçici koruma altında olan Suriyelilerin geldikleri şehirlere geri gönderilmesidir." ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya, İran ve Avrupalı devletlerin sadece emperyalist emellerle Suriye'de bulunduğunu söyleyen Destici, "Türkiye, asla emperyalist bir tavır ve düşünce içinde olmamıştır. Türkiye'nin gerekçesi açık ve nettir, kendi devletinin ve milletinin güvenliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici ayrıca EYT'lilerin sorununun mutlaka çözülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.