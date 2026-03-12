Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünü kutlayarak, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Destici, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"İstiklalin ancak ve sadece Hakk'a tapan milletimizin hakkı olduğunu, şahadetleri dinin temeli olan ezanların ebediyen yurdumuzun üzerinde inleyeceğini, ezelden beri hür yaşadığımızı, hür yaşayacağımızı, şehit oğlu olduğumuzu, hayatımızın her anını şehitlerimizi incitmeme sorumluluğuyla yaşayacağımızı, cennet vatanımız için feda olmaya her an hazır olduğumuzu, yurdumuza alçakları uğratmamak için gövdemizi siper edeceğimizi hiç durmadan ve hiç tereddüt etmeden dile getireceğiz."

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 105. yılını kutlayan Destici, "Milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'la birlikte şehitlerimizi, gazilerimizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadesini kullandı.

