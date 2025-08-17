BBP Genel Başkanı Destici'den Hacı Bektaş Veli Vurgusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bektaşiliğin, Anadolu'nun vatan olmasına, Türk kimliğinin korunmasına ve vatan savunmasına büyük katkılarıyla Türk milletinin ve Cumhuriyet'in en önemli değerlerinden biri olarak varlığını devam ettirdiğini belirtti.

Destici, 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, mazisi insanlığın tarihiyle eşdeğer olan Anadolu'nun, Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında karşılaşılan en önemli karakterlerden birinin şüphesiz Hacı Bektaş Veli olduğunu ifade etti.

Anadolu'da Hoca Ahmed Yesevi Dergahı'nın takipçisi ve devamı olan Hacı Bektaş Veli'nin manevi katkılarıyla dergahlarda Türklerin birlikteliğinin sağlandığın işaret eden Destici, "İhtiyaç sahipleri doyuruldu, giydirildi, korundu daha da önemlisi 'birlikte var olma mücadelesi' bir yaşama biçimi haline getirildi." açıklamasını yaptı.

Destici, Hacı Bektaş Veli'nin de bağlı olduğu Ahiliğin, Müslüman Türk milletine, yüzyıllarca devam edecek meslek edindirme, meslekleri geliştirme, meslek ahlakını müesseseleştirme ile birlikte yaşamanın kurallarını ve ahlakını oluşturma gibi nitelikler kazandırdığını aktardı.

Osmanlı'nın, Ahilik gibi Bektaşiliğe de büyük önem verdiğinin altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"Yeniçeriler başta olmak üzere Osmanlı ordusu yüzyıllarca Bektaşilik geleneklerine göre yetiştirildi. İslam Balkanlar'a, Avrupa'ya, Bektaşi dervişleri olan Osmanlı akıncılarıyla taşındı. Bugün Bektaşilik, Anadolu'nun vatan olmasına, Türk kimliğinin korunmasına ve vatan savunmasına büyük katkılarıyla, Türk milletinin ve Cumhuriyet'imizin en önemli değerlerinden biri olarak varlığını devam ettiriyor.

Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin anlaşılması, Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik üzerine daha fazla ve kapsamlı çalışmalara vesile olması dileklerimle Hacı Bektaş Veli Anma Günü ve Haftası'nı kutluyor, Hoca Ahmet Yesevi'den bugüne milletimizin varlığının teminatı olmuş tüm gazi Alperenleri saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Vefatının seneidevriyesinde rahmet olsun Hacı Bektaş Veli'ye. Mekanı cennet, makamı ali olsun."?