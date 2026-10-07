BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturmalarına ilişkin "Gerçek yatırımcıların zararı elbette tazmin edilmelidir." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, sözlerine, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ve fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden TRT Haber Düzce Temsilcisi Recep Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek başladı.

Destici, son dönemde okullardaki saldırıların arttığını ve bunların çoğunlukla öğrenciler ve gençler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, sebeplerinin araştırılması ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. BBP Genel Başkanı Destici, "Okullarda güvenlik ve öğretmenlerimizin çalışma şartları mutlaka ama mutlaka iyileştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, şöyle konuştu:

"Bu işte sorumlu olanlar kimse, sadece vurgunu yapanlar değil, sorumluluğu olanlar kimse, hangi kurum, hangi kurumun başkanı, yöneticileri ise onlar da en az vurgun yapanlar kadar mesuldür ve onlardan da hesabı sorulur. Gerçek yatırımcıların zararı elbette tazmin edilmelidir. Bu tazmin vurgunculardan ve vurguna göz yumanlardan tahsil edilerek, gerçek yatırımcının zararı tazmin edilmelidir."

Destici, Doğu Akdeniz'de şekillenen güvenlik ve işbirliği denklemine de değinerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 1 Ekim'de düzenlenen askeri geçitte ABD, İngiltere, Fransa ve Mısır'ın askeri unsurlarının yer aldığını belirtti.

Bölgedeki askeri ve savunma işbirliklerinin dikkati çekici olduğunu kaydeden Destici, "Mesele yalnızca bugün yaşanan gelişmeler değildir. Asıl mesele yarının güvenlik mimarisinin bugünden kuruluyor olmasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA