BBP lideri Destici: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında adalet yerini bulacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili, "İnanıyoruz ki hiçbir baskının, hiçbir etkinin ve hiçbir hesaplaşmanın gölgesinde kalmadan yürütülecek adil ve şeffaf bir yargılama neticesinde maddi gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak, adalet yerini bulacak ve milletimizin vicdanını yıllardır meşgul eden bu dosya, hukuk devleti ilkeleri içerisinde neticelendirilecektir." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yargı makamları ile emniyet görevlilerinin soruşturmayı yeniden kapsamlı şekilde yürüttüğünü dile getiren Destici, "Temennimiz, yargı makamlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin güçlü bir koordinasyon ve titizlik içerisinde çalışmalarını sürdürerek maddi gerçeği bütün yönleriyle ortaya çıkarması, yıllardır cevap bekleyen tüm soru işaretlerinin hukuk çerçevesinde açıklığa kavuşturulması ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında hukuk devletinin gereğinin eksiksiz yerine getirilmesidir." diye konuştu.

Ümit ve beklentilerinin, 17 yıl sonra da olsa olayın aydınlatılıp sonuçlandırılması olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarının aziz hatırasına, ailelerinin yıllardır süren adalet beklentisine ve milletimizin vicdanına karşı en büyük sorumluluğumuz, sürecin sonuna kadar hukuk içinde takipçisi olmak ve adaletin tam anlamıyla tecellisini sağlamaktır. İnanıyoruz ki hiçbir baskının, hiçbir etkinin ve hiçbir hesaplaşmanın gölgesinde kalmadan yürütülecek adil ve şeffaf bir yargılama neticesinde maddi gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak, adalet yerini bulacak ve milletimizin vicdanını yıllardır meşgul eden bu dosya hukuk devleti ilkeleri içerisinde neticelendirilecektir. Adaletin gecikmiş olması ondan vazgeçmeyi gerektirmez. Temennimiz ve beklentimiz, hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve hukukun üstünlüğünün hiçbir istisnaya yer bırakılmayacak şekilde tesis edilmesidir."

BBP Genel Başkanı Destici, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde devleti, demokrasiyi, anayasal düzeni korumak için hayatlarını feda eden şehitleri rahmetle yad ettiğini ve gazilere de şükranlarını ilettiğini belirterek, "Devletimizin sahibi milletimizdir. Hiç kimse, hiçbir topluluk kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirlemeye teşebbüs etmemelidir, edemez. Ederse 15 Temmuz gecesi olduğu gibi devlet de millet de gereğini yapar ve haddini bildirir. Özellikle kamu görevi yapanlar devletin otoritesi dışında başka hiçbir ülkeye, millete, etnik gruba, şahsa, cemiyete, topluluğa ya da zümreye bağlılık gösteremez." ifadelerini kullandı.