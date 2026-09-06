Haberler

BBP Lideri Destici'den Filenin Sultanları'na tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak şampiyonluk dolayısıyla tebriklerini iletti. Destici, şunları kaydetti:

"Her yıl katıldığımız uluslararası voleybol müsabakalarında ülkemize şampiyonluklar kazandıran, son olarak Avrupa Voleybol Federasyonu (CEV) tarafından düzenlenen ve 24 Avrupa ülkesinin mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Koskoca bir millete voleybolu sevdiren, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini büyüten, ufkunu açan, onlara ilham veren Filenin Sultanları… Her türlü değeri, takdiri ve ödülü fazlasıyla hak eden, en önemlisi de Türk bayrağımızı dalgalandırmayı ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmeyi her şeyin üzerinde tutan gurur kaynağımız sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Mükemmelsiniz Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları."

Kaynak: AA
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da bir kişi, mezarlıkta ağaca asılı halde ölü bulundu

Mezarlıkta dehşet! Ağaca asılı halde bulundu
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı

CHP mi YENİ Parti mi? Tarafını cezaevinden yazdığı mektupla belli etti
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu