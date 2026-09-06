BBP Lideri Destici'den Filenin Sultanları'na tebrik

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak şampiyonluk dolayısıyla tebriklerini iletti. Destici, şunları kaydetti:

"Her yıl katıldığımız uluslararası voleybol müsabakalarında ülkemize şampiyonluklar kazandıran, son olarak Avrupa Voleybol Federasyonu (CEV) tarafından düzenlenen ve 24 Avrupa ülkesinin mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Koskoca bir millete voleybolu sevdiren, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini büyüten, ufkunu açan, onlara ilham veren Filenin Sultanları… Her türlü değeri, takdiri ve ödülü fazlasıyla hak eden, en önemlisi de Türk bayrağımızı dalgalandırmayı ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmeyi her şeyin üzerinde tutan gurur kaynağımız sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Mükemmelsiniz Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları."

Kaynak: AA