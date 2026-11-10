Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BBP Genel Başkanı Destici, Atatürk'ü 88. yılında saygı ve rahmetle andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Destici, Atatürk'ü 88. yılında saygı ve rahmetle andı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, Atatürk'ü vefatının 88. yılında saygı ve rahmetle yad ettiğini belirtti. Destici mesajında, 'Ruhu şad olsun' ifadesine de yer verdi.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılı nedeniyle andı. Destici, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, şunları kaydetti:

"Ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun."

Kaynak: ANKA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i olacak

Hürrem Sultan'dan sonra bir efsaneye daha hayat verecek!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta telefonla konuşurken söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı! Gerçek bambaşka çıktı

Uçakta söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı
Tek bir havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi

Tek bir kıvılcım ortalığı cehenneme çevirmeye yetti
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor

Kura çekiminde kriz! Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacağını duyurdu

Türkiye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Yeni yatırımlar geliyor
Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda

Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Yüzükleri iade etmek istedi, satırlı saldırıya uğradı! Valiziyle kendini korudu

Aldığı yüzükleri iade etmek isteyen müşteriyi neredeyse öldürüyordu