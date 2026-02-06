Haberler

Büyük Birlik Partisi'nden 6 Şubat Açıklaması: Kaybettiğimiz İnsanlarımızı Hiçbir Zaman Unutmayacağız, Acılarımız Hiçbir Zaman Dinmeyecek

Büyük Birlik Partisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde kaybedilen vatandaşları rahmetle andı ve acıların dinmeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP), 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, "Kaybettiğimiz insanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız, acılarımız hiçbir zaman dinmeyecek. Yüzyılın felaketinin yıl dönümünde, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz" denildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Büyük Birlik Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde, 13 ilimizde, resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi yaralandı, 297 kişi ise kayıp. Aralarında çok sayıda tarihi yapının bulunduğu on binlerce bina yıkıldı, yüz binlerce bina ağır hasar aldı."

Milletçe el ele vererek, hayatını kaybedenleri, depremden zarar görenleri; etnik kökenlerine, inançlarına, siyasi tercihlerindeki farklılıklara göre ayırmadan yaralarımızı sarmaya çalıştık, büyük bir gayret ve fedakarlıkla depremin izlerini silmeye çalıştık ve çalışıyoruz. Kaybettiğimiz insanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız, acılarımız hiçbir zaman dinmeyecek. Yüzyılın felaketinin yıl dönümünde, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
