BBDSO, Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın ile Eşsiz Bir Konser Gerçekleştirdi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Naci Özgüç yönetti.

Konserde sahne alan piyanistler Dürrüoğlu ve Aydın, "2 Piyano ve Orkestra için Konçerto" ve "Senfoni No: 2" gibi eserleri orkestra eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda şef ve piyanistlerin performansı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.