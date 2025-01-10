BBDSO, Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın ile Eşsiz Bir Konser Gerçekleştirdi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, piyanistler Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın'ı konuk ederek Merinos AKKM'de unutulmaz bir konser verdi. Şef Naci Özgüç yönetimindeki konserde, ünlü eserler seslendirildi ve performans alkışlarla karşılandı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Naci Özgüç yönetti.
Konserde sahne alan piyanistler Dürrüoğlu ve Aydın, "2 Piyano ve Orkestra için Konçerto" ve "Senfoni No: 2" gibi eserleri orkestra eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda şef ve piyanistlerin performansı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel