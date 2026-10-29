BBDSO, 29 Ekim etkinliklerinde Merinos AKKM'de solist Ceren Aydın'ı ağırladı

BBDSO, 29 Ekim etkinliklerinde Merinos AKKM'de solist Ceren Aydın'ı ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBDSO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ceren Aydın'ı solist olarak ağırladı. Merinos AKKM'de şef Murat Cem Orhan yönetiminde düzenlenen konserde Muammer Sun'un dizi müzikleri seslendirildi ve Onuncu Yıl Marşı söylendi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında solist Ceren Aydın'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Murat Cem Orhan yönetti.
Gecede Muammer Sun'un dizi müzikleri (Kurtuluş ve Cumhuriyet) BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konserde ayrıca müzikseverlerle birlikte "Onuncu Yıl Marşı" söylendi.
Gecenin sonunda solist, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA