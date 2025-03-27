BBC Muhabiri Mark Lowen Türkiye'den Sınır Dışı Edildi

(ANKARA) - BBC muhabiri Mark Lowen, dün İstanbul'da gözaltına alınmasının ardından bugün Türkiye'den sınır dışı edildiğini açıkladı. Lowen, geçen hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestoları haberleştirmek üzere birkaç gündür Türkiye'de bulunuyordu.

İngiltere merkezli BBC, bugün yaptığı açıklamada, "Bu sabah (27 Mart) Türk yetkililer, BBC News muhabiri Mark Lowen'i İstanbul'dan sınır dışı etti. Lowen, önceki gün otelinden alınıp 17 saat gözaltında tutulmuştu" ifadelerini kullandı. Perşembe sabahı kendisine "kamu düzenine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle sınır dışı edildiğine dair yazılı bir bildirim verildiği belirtildi.

Mark Lowen, "Daha önce beş yıl yaşadığım ve büyük sevgi beslediğim bir ülkeden gözaltına alınıp sınır dışı edilmek son derece üzücü oldu. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik, her demokrasinin temelidir" dedi.

BBC Haber Genel Müdürü Deborah Turness ise, "Bu son derece endişe verici bir olay ve Türk yetkililere bu konuda temasta olacağız. Mark, Türkiye hakkında derin bilgiye sahip deneyimli bir muhabirdir ve hiçbir gazeteci yalnızca işini yaptığı için böyle bir muameleye maruz kalmamalıdır. Türkiye'deki olayları tarafsız ve adil bir şekilde haber yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Fransız haber ajansı AFP'in foto muhabiri ve bir dizi Türk gazeteci de dahil olmak üzere geçen haftadan bu yana gözaltına alınan yedi gazeteci bu sabah serbest bırakıldı.