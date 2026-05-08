Bayrampaşa ve Güngören'de 200 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bayrampaşa ve Güngören'de gerçekleştirdikleri operasyonda 200 milyon lira değerinde 1 milyon uyuşturucu hap ve hap üretim makineleri ele geçirdi. Operasyon sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapıldığı belirlenen adreslere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmaların ardından dün Bayrampaşa ve Güngören'de belirlenen 2 adres ve 1 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 200 milyon lira değerinde yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap, 71 kilogram boş kapsül, 'Nutridex' ibareli torbalar içerisinde 150 kilogram katkı maddesi, hap üretiminde kullanılan 5 sanayi tipi makine ele geçirildi.

KAÇAK KOZMETİK ÜRÜNLERİ DE ÇIKTI

Operasyon kapsamında uyuşturucunun yanı sıra, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 84 koli içerisinde 21 bin kaçak kozmetik ürün de bulundu. Kaçak ürünler, 'Kaçakçılıkla mücadele kanunu' kapsamında işlem yapılmak üzere Güngören Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, aralarında uyuşturucu ve kaçakçılıktan suç kaydı bulunan K.M. ile birlikte M.K., M.K., B.B., U.A. ve Z.M. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
