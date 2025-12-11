Haberler

İstanbul Valisi Gül, TÜYEMDER Anaokulunun açılışını yaptı

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediyesi ve TÜYEMDER arasında imzalanan protokol çerçevesinde açılan TÜYEMDER Anaokulu'nun törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer katıldı. Vali Gül, tekli eğitim hedefine vurgu yaptı.

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediyesi ve Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) arasında imzalanan protokol gereğince "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında, TÜYEMDER Anaokulunun açılış töreni yapıldı.

Bayrampaşa'daki törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, anaokulunu Bayrampaşa'ya kazandıran herkese teşekkür ederek, TÜYEMDER Kurucu Başkanı Mehti Şeren'in okulun yapımına öncülük ettiğini, sosyal projelerde de üzerine düşenden fazlasını yaptığını söyledi.

Vali Gül, "İstanbul'umuzda yüzde 80'lerde olan ikili eğitim oranı, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımızın ilimize verdiği desteklerle, hayırseverlerin katkılarıyla 20'lere kadar düştü. Tekli eğitim hedefimiz var. Çok yakında İstanbul'un her tarafında tekli eğitime geçmiş olacağız. Geldiğimiz durum şu, herhangi bir ilçemizde arsamız varsa, o kültüre ihtiyaç varsa mutlaka üç vakte kadar orayla ilgili bir planlama yapılıyor ve ilçemize kazandırılıyor. Bayrampaşa, kaymakamımızın öncülüğünde, bütün bakanlıkların kendi alanında yaptığı hizmetlerle tarihi bir dönem yaşıyor. Hükümet konağımızın inşaatı, emniyet müdürlüğümüzün inşaatı, hastane inşaatımız, okul inşaatlarımız, ihtiyaç olan mahallelere cami ihtiyacımız devam ediyor. Özetle, hayatın her alanında yapılması gereken işleri sizlerle birlikte yapmaya gayret ediyoruz. Daha iyisini de sizlerle yapacağız." şeklinde konuştu.

Törene Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, davetliler, anaokulu öğrencileri ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
