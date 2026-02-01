Bayrampaşa'da aracından inerek kavga eden sürücüye ceza

Bayrampaşa'da aracından inerek başka bir sürücüyle kavga eden kişiye para cezası verilip hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta O-3 kara yolu Vatan Caddesi istikametinde bir araç sürücüsünün, yolda durarak başka bir araç sürücüsüyle kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen Y.M. (23) isimli sürücüyü gözaltına aldı.

Y.M'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun, "kara yolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak," "yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.