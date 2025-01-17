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Bayrampaşa'da Sahte İçki Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı

Bayrampaşa'da Sahte İçki Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı
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Bayrampaşa'da gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki üretimi yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 7,5 litre sahte içki ve viski aroması bulundu.

Bayrampaşa'da iş yerinde sahte içki üretimi yapan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen iş yerine dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

Şüpheli A.Ç. (64) polis ekiplerince gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada, toplam 7,5 litre sahte içki ve şişe içerisinde malt ibareli viski aroması ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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