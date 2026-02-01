Haberler

Bayrampaşa'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayrampaşa'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Bayrampaşa'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Yıldırım Mahallesi Şehit Balkan Caddesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katındaki restoranın bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın restoranın içine de hafif sıçrarken, oluşan duman nedeniyle üst katlarda bulunanlar binadan çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Sokak sakinlerinden Yasin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sesler üzerine dışarı çıktıklarında yangını gördüklerini söyledi.

Öztürk, babasının ve çevredekilerin yangın tüpleriyle olaya müdahale etiğini dile getirerek, yangının iş yerinden kızgın yağ dökülmesi üzerine çıktığını düşündüğünü aktardı.

Yasin Öztürk, bina sakinlerini telefonla arayarak dışarı çıkmalarını sağladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

Hamaney açık açık meydan okudu: Bunu yapmaya kalkarsan...
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu