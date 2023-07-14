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Bayrampaşa'da Parçalara Ayrılmış Cesedin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

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Bayrampaşa'da Hakan Öztürk tarafından öldürülen Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammet Nuh Kasadar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze, Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

-BAYRAMPAŞA'da parçalara ayrılmış cesedi derin dondurucuda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nuh Kasadar'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bayrampaşa'da bir apartman dairesinde Hakan Öztürk tarafından öldürülen  Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammet Nuh Kasadar'ın cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Muhammed Nuh Kasadar, Fatih Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Mustafa Kasadar Bayrampaşa Güncel Haberler

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