Haberler

Bayrampaşa'da Motosikletli Şüpheliler Benzin İstasyonun Yanında Havaya Ateş Açıp Kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAYRAMPAŞA'da motosikletle gelen iki şüpheli, benzin istasyonunun yanında havaya ateş açarak kaçtı. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BAYRAMPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİLER BENZİN İSTASYONUN YANINDA HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI

Vehbi DEMİR - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, - BAYRAMPAŞA'da motosikletle gelen şüpheliler benzin istasyonun yanında havaya ateş açarak kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, benzin istasyonun yanında silahla havaya ateş açarak kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından olay yerinde 4 adet boş kovan olduğunu tespit etti. İş yerinde kurşun izine rastlanmadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor

Bu suçu işleyenler yandı! Cezaları katbekat artırılıyor
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin boşanma nedenleri ortaya çıktı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var

Doğum izni artıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
title