Bayrampaşa'da Motosikletli Şüpheliler Benzin İstasyonun Yanında Havaya Ateş Açıp Kaçtı

BAYRAMPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİLER BENZİN İSTASYONUN YANINDA HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI

Vehbi DEMİR - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, - BAYRAMPAŞA'da motosikletle gelen şüpheliler benzin istasyonun yanında havaya ateş açarak kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, benzin istasyonun yanında silahla havaya ateş açarak kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından olay yerinde 4 adet boş kovan olduğunu tespit etti. İş yerinde kurşun izine rastlanmadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.