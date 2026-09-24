Bayrampaşa'da kazada otomobil 4 kişiye ve berber dükkanına çarptı, 2'si ağır 5 yaralı

BAYRAMPAŞA'da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç, önce kaldırımda bulunan 4 kişiye ardından berber dükkanına çarptı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı

Kaza, öğle saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 34 FPR 116 plakalı otomobil ile Ordu Caddesi'nde ilerleyen başka bir otomobil, yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Otomobil daha sonra berber dükkanının camına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kaldırımda bulunan, aralarında temizlik görevlisinin de olduğu 4 kişi ile otomobilde yolcu koltuğunda bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.

'TEMİZLİK GÖREVLİSİ AĞIR YARALANDI'

Caddede fotoğrafçı dükkanı olan Zeki Tugay, "Otomobildekiler hızlı geliyordu galiba. Aşağıdan yukarıya çıkan araç vurunca bu tarafa doğru arabayı savurdu. Görevli arkadaş ile bir tane amcamız vardı. Birisini kaybettik diye düşünüyoruz. Yaralıları ambulansa aldılar. Temizlik görevlisi ağır yaralandı. Sokak arasında böyle bir kazanın olması şaşkınlık veriyor. Benim iş yerimde çok hasar yok ama berber dükkanında hasar var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı