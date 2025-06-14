Bayrampaşa'da Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

???????Altıntepsi Mahallesi O-3 Bağlantı Yolu'nda, Aksaray istikametine ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 HVJ 949 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Esenler Kavşağı'nda bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin ön camından girip sürücü kapısından çıkan bariyerler nedeniyle araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda bir süre yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

Hamaney'den ulusa sesleniş konuşması! Tek bir mesaj verdi
Van'da İranlı turistlerden İsrail'e tepki: İntikam duygusu içindeyiz

Türkiye'deki İranlı turistlerden İsrail'in saldırılarına tepki
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD savaşa dahil olacak mı? Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.