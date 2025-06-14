Bayrampaşa'da Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı
Bayrampaşa'da kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bayrampaşa'da kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
???????Altıntepsi Mahallesi O-3 Bağlantı Yolu'nda, Aksaray istikametine ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 HVJ 949 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Esenler Kavşağı'nda bariyerlere saplandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilin ön camından girip sürücü kapısından çıkan bariyerler nedeniyle araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda bir süre yoğunluk yaşandı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel