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Bayrampaşa'da itfaiye aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da itfaiye aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Bayrampaşa'da vakadan dönen itfaiye aracının karıştığı kazada yaralanan 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da vakadan dönen itfaiye aracının karıştığı kazada yaralanan 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa Otogar Alt Geçidi'nde seyreden itfaiye aracı, virajı alamayıp buradaki yön tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki 2 itfaiye eri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan alt geçit trafiğe çalışmaların ardından açıldı.

Kaynak: AA
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