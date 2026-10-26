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Bayrampaşa'da İSKİ kazısında çökme oldu, 35 yaşındaki işçi toprak altında öldü

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Bayrampaşa'da İSKİ kazısında çökme oldu, 35 yaşındaki işçi toprak altında öldü Haber Videosunu İzle
Bayrampaşa'da İSKİ kazısında çökme oldu, 35 yaşındaki işçi toprak altında öldü
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Bayrampaşa'da İSKİ'nin altyapı kazısı sırasında çökme oldu, 35 yaşındaki işçi toprak altında kaldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmasında işçinin cansız bedenine ulaşıldı; bölgedeki altyapı çalışmaları durduruldu ve inceleme başlatıldı.

Bayrampaşa'da İSKİ'nin altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İSKİ'nin yürüttüğü kazı çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Bu sırada çalışma yapan işçilerden Ali D. (35) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ali D'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay nedeniyle cadde üzerindeki trafik akışında geçici aksamalar yaşandı.

Bölgedeki altyapı çalışmaları durdurulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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