İstanbul Bayrampaşa'da 20 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle annesini ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da dehşet: Annesini ve babasını bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da 20 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle annesini ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Annesini ve babasını öldürdükten sonra evinin arka bahçesinde saklanmaya çalışan genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.15'te Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Emre Aktaş evde olduğu esnada, bilinmeyen bir sebepten dolayı annesi Fatma Aktaş ve babası Rahmi Aktaş'ı bıçaklayarak yaraladı. Annesini ve babasını bıçakladıktan sonra kaçmak isteyen Emre Aktaş, apartmanın arka bahçesine atlayarak beklemeye başladı.

Annesini ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş'ı bıçaklandıktan sonraki çığlık seslerini duyan komşular, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra anne ve babayı ambulans ile farklı hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş hayatlarını kaybetti. Polis, Emre Aktaş'ı beklediği bahçede gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"Arkadaşımız yanımıza geldi, oturup çay içip, muhabbet ettik"

Öldürülen Rahmi Aktaş'ın arkadaşı Erdem Açıksöz, "Akşam 9.30'da arkadaşımız yanımıza geldi, oturup çay içip, muhabbet ettik. Saat 10'da evine gitti. 10.20'de bir komşusu gelip bize Rahmi Aktaş'ın oğlu babasını bıçakla dedi. Biz şok olduk. Kahvemizi kapattık, olay yerine gittik. Hastaneye kaldırıldığını söylediler. Hanımının başka bir hastanede yoğun bakıma alındığını duyduk. Ama Rahmi Aktaş, Okmeydanı'na götürüldü. Okmeydanı'na gelip doktorlardan detaylı bilgi aldık. Arkadaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Ailesiyle arasında en ufak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aralarında sorun yoktu. İyi bir aile babası, eşi de çok iyi bir hanımefendiydi. Genç, otelde çalışıyordu. Ama bir, iki aydır çalışmadığını duyduk" dedi.

"Böyle bir çocuk değildi"

Arkadaşının cinayet işlemeyecek kadar sakin olduğunu belirten Ekrem Karaca, "Annesine, babasına of demişi bir insan değil. Annesine düşkünlüğü vardı. Bizde şok halindeyiz. Böyle bir çocuk değildi, mahallede kavga ettiği yoktu. Böyle bir manzara ile karşılaştık" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Emre Aktaş'ın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.