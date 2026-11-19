Bayrampaşa'da çöp kamyonu 49 yaşındaki yayaya çarptı, yaya hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki yayaya çöp kamyonu çarptı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu yaya, sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybetti; gözaltına alınan kamyon sürücüsü polis merkezine götürüldü.
Bayrampaşa'da çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İsmetpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Arslan'a (49) çöp kamyonu çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Arslan'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA