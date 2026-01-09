Haberler

Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada

Güncelleme:
Bayrampaşa'da bir çocuk, ambulansa yol açmak için sokaklar arasındaki trafiği durdurdu. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde çocuğun el işaretleriyle trafiği yönlendirdiği görülüyor.

Bayrampaşa'da bir çocuğun sokak arasında trafik nedeniyle gitmekte zorlanan ambulansa yol açmak için araçları yönlendirmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde dün vakaya gitmeye çalışan ambulans, ara sokaklarda oluşan trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bunu fark eden bir çocuk, ambulansın geçişini kolaylaştırmak için sokakların kesiştiği yol ağzına geçerek el işaretleriyle trafiği durdurdu.

Bölgede bir yöne giden trafik akışının kesilmesinin ardından ambulans da bulunduğu sokaktan hızla yoluna devam etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun yola çıkıp otomobilleri durdurması ve el işaretleriyle ambulansın bulunduğu sokaktaki trafiği yönlendirmesi yer alıyor.

