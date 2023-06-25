Bayrampaşa'da alacak verecek meselesi cinayeti

İstanbul Bayrampaşa'da alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği cinayeti 2 gün sonra itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.K, 23 Haziran'da Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki atölyeye gitti. M.K, burada iş yeri sahibi B.Y. ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.Y, tüfekle vurarak öldürdüğü M.K'nın üzerini bir battaniyeyle örterek olay yerinden ayrıldı.

İki gün sonra polis merkezine giden B.Y, vicdan azabı çektiğini belirterek, cinayeti itiraf etti.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, M.K'nın cansız bedenine ulaştı. M.K'nın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, M.K'nın olay yerine gelen ve baygınlık geçiren bazı yakınları, sağlık ekiplerince ambulansa hastaneye götürüldü.