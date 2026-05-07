Haberler

Bayrampaşa'da 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı çaldılar

Bayrampaşa'da 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı çaldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayrampaşa'da bir evden yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çalan şüphelilerden N.U. (35) yakalanarak tutuklandı. Olayın ardından diğer suç ortağının arandığı öğrenildi.

BAYRAMPAŞA'da girdikleri evden yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çalan şüphelilerden N.U. (35) yakalandı. Daha önce 44 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli tutuklanırken, suç ortağının da arandığı öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlığın ardından kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Murat Paşa Mahallesi, Karakol Sokak'ta 20 Nisan'da meydana gelen olayda B.Ç.'nin evine giren hırsızlar, yatak odasında bulunan ev tipi kasayı açamayınca torbaya koyarak çaldı. Olayın ardından polise ihbarda bulunan B.Ç., kasa içerisinde yaklaşık 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası olduğunu söyledi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olayın ardından çaldıklarıyla birlikte kaçarken güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde kadın iki şüphelinin sakin şekilde bölgeden uzaklaştığı görüldü.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI DİĞERİ ARANIYOR

Görüntüleri inceleyerek kimlik ve adreslerini tespit eden polis, Başakşehir'de bulunan iki eve operasyon düzenleyerek şüphelilerden N.U.'yu gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgusu yapılan N.U.'nun daha önceden 44 suç kaydı bulunduğu ve bir araması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin suç ortağını yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler

Tüm şehir kenetlendi! Tam 100 otobüs ile o kentimize akın edecekler
Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek

Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Epstein'in 'intihar notu' ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf

Sapık milyarderin intihar notu ortaya çıktı! Hücre arkadaşı bulmuş
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler

Tüm şehir kenetlendi! Tam 100 otobüs ile o kentimize akın edecekler
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

8 saniyelik şov çok pahalıya patladı

8 saniyelik şov çok pahalıya patladı