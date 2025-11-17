Bayrampaşa'da 3 Katlı İş Yerinde Yangın Çıktı

Bayrampaşa'da 3 katlı iş yerinin çatısında bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Terazidere Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde 3 katlı iş yerinin çatısında işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.