Bayrampaşa'da 3 Katlı İş Yerinde Yangın Çıktı
Bayrampaşa'daki bir iş yerinin çatısında bulunan işçi konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.
Bayrampaşa'da 3 katlı iş yerinin çatısında bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Terazidere Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde 3 katlı iş yerinin çatısında işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel