Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişiden aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. MHP'li Yasin Sönmez ile Emin Sönmez'in de gözaltına alınmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semin Yalçın'dan açıklama geldi.

"ŞAHISLARIN PARTİMİZLE İLİŞİĞİ KALMAMIŞTIR"

Yalçın, operasyon kapsamında gözaltına alınan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve MHP Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez'in, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bayrampaşa Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il yönetim kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır."

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan isimler şöyle:

"Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıkaydın, Çetin Koç, Arzu Doyran, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Dilber Sarıtaş, Şener Karaman, Mustafa Büyükbayrak, Emin Sönmez, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Rıdvan Öztürk, Ahmet Tufan, Fidan Yetim, Ayhan Mutlu, Hacı Subaşı, Mustafa Safa Rüzgaroğlu, Reşat Yangel, Erdem Büyükdere, Rıza Cayuşoğlu, Orhan Kurtbay, Yasin Sönmez, Özer Kurtoğlu, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Ersin Bilal, Deniz Uykan, Mustafa Onur Öncü, Özlem Tut, Öztürk Hocaoğlu, Kadri Yetişmiş, Melek Topal, Altan Yangel, Aslan Bulut, Tugay Onur Yetişmiş, Özkan Kanbay, Dilek Özyurt."

72 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Sağlık kontrolünden geçirilen 44 şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yerleşkesine götürüldü. Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.