Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 zanlı yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma, zimmet, irtikap, rüşvet ve diğer suçlamaları kapsıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında söz konusu suçlar açısından eylemleri bulunduğu delilleriyle birlikte tespit edilen İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
