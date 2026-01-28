Haberler

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tahliye edildi

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma, 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarına ilişkin yürütülmektedir.

Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç'ın, sabit ikametgah sahibi olmaları, soruşturmanın geldiği aşama, mevcut delil durumu ve tutukluluğun soruşturmanın genişlemesine katkı sağlamayacağı gerekçeleriyle, "belirlenen yerlere başvurma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, Yağcı ve Kılıç'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
